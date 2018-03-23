На Волині син врятував рідну матір від грабіжників. ВІДЕО

На Волині у Луцькому районі шестеро злочинці в масках увірвалися до будинку місцевої жительки. Господиня оселі не розгубилась, здійняла галас ледь не на всю околицю. Крики допомоги почув син жінки. Аби захистити власну матір чоловік два рази вистрілив із мисливської зброї.