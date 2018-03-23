Кіберполіція затримала киянина, який зламав сайт держустанови. ВІДЕО
Кіберполіція затримала киянина, який зламав сайт держустанови. ВІДЕО
У Києві молодий програміст зламував сайти та не аби які, а державних органів. Виявляв вразливості у роботі веб-сайтів та блокував їх.
|
23.03.2018 | 08:40
|
23.03.2018 | 08:20
|
23.03.2018 | 08:00
|
23.03.2018 | 07:40
|
23.03.2018 | 07:20
|
23.03.2018 | 07:00
|
23.03.2018 | 06:45
|
23.03.2018 | 06:30
|
22.03.2018 | 23:15
|
22.03.2018 | 22:45
|
22.03.2018 | 22:15
|
22.03.2018 | 21:45
|
22.03.2018 | 21:15
|
22.03.2018 | 20:45
|
22.03.2018 | 20:15
|
22.03.2018 | 19:45
-
- 1 з 984
- ››