На Черкащині затримали шахраїв, які два роки продавали неіснуючі автозапчастини. ВІДЕО

Їм вдавалось майже два роки продавати українцям неіснуючі автозапчастини. Всього за день на цьому аферисти заробляли до 30 тисяч гривень. Просто неймовірно як так довго цим злочинцям вдавалось залишатись у тіні. Скількох людей їм вдалось обдурити за цей час, сказати важко навіть поліцейським.