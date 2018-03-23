У Тернополі жінка ошукала людей на півмільйона гривень. ВІДЕО
У Тернополі жінка ошукала людей на півмільйона гривень. ВІДЕО
У Тернополі жінка продавала побутову техніку: планшети, смартфони, фотоапарати просто зі США. Людям розповідала, в США у неї живе дядько, який за дешево може вислати якісні товари. Замовлень бізнес-леді набрала майже на пів мільйона гривень. А, коли люди почали панікувати і звертатись до поліції – буцімто їх надурили, жінка виїхала закордон.
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