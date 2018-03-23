На Донеччині поліцейський застосував зброю під час прориву через блокпост. ВІДЕО

Подія трапилася на в’їзді у Маріуполь з боку селища Нікольського. Співробітники поліції, які несли службу на стоп-контролі, зупинили для перевірки вантажнийавтомобіль «Volvo».

Однак чоловік відмовився надати посвідчення та інші документи. Він вдарив поліцейського дверима, від чого той впав, та продовжив рух убік Маріуполя.

На попереджувальний постріл у повітря водій не відреагував. У зв’язку з цим для зупинки транспортного засобу, згідно з п. 7 ст. 46 Закону України «Про Національну поліцію» співробітник поліції був змушений застосувати вогнепальну зброю, зробивши кілька пострілів по колесах.

Порушник затриманий та надає свідчення. Ним виявився 34-річний житель Маріуполя.

Обставини події встановлюються, після чого діям маріупольця буде надано правову кваліфікацію.

За фактом застосування вогнепальної зброї співробітником поліції проводиться службова перевірка.

Відносно водія відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.345 «Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Його затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області