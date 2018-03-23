На Донеччині поліцейський застосував зброю під час прориву через блокпост. ВІДЕО

На Донеччині поліцейський застосував зброю під час прориву через блокпост. ВІДЕО

08:40 23.03.2018

Подія трапилася на в’їзді у Маріуполь з боку селища Нікольського. Співробітники поліції, які несли службу на стоп-контролі, зупинили для перевірки вантажнийавтомобіль «Volvo».

Однак чоловік відмовився надати посвідчення та інші документи. Він вдарив поліцейського дверима, від чого той впав, та продовжив рух убік Маріуполя.

На попереджувальний постріл у повітря водій не відреагував. У зв’язку з цим для зупинки транспортного засобу, згідно з п. 7 ст. 46 Закону України «Про Національну поліцію» співробітник поліції був змушений застосувати вогнепальну зброю, зробивши кілька пострілів по колесах.

Порушник затриманий та надає свідчення. Ним виявився 34-річний житель Маріуполя.

Обставини події встановлюються, після чого діям маріупольця буде надано правову кваліфікацію.

За фактом застосування вогнепальної зброї співробітником поліції проводиться службова перевірка.

Відносно водія відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.345 «Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків» Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.

Його затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За матеріалами ВК ГУНП у Донецькій області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
На Донеччині поліцейський застосував зброю під час прориву через блокпост. ВІДЕО
На Донеччині поліцейський застосував зброю під час прориву через блокпост. ВІДЕО
23.03.2018 | 08:40
У Черкаській області молодик побив жінку палицею та відібрав гроші. ВІДЕО
У Черкаській області молодик побив жінку палицею та відібрав гроші. ВІДЕО
23.03.2018 | 08:20
У Тернополі жінка ошукала людей на півмільйона гривень. ВІДЕО
У Тернополі жінка ошукала людей на півмільйона гривень. ВІДЕО
23.03.2018 | 08:00
Кіберполіція затримала киянина, який зламав сайт держустанови. ВІДЕО
Кіберполіція затримала киянина, який зламав сайт держустанови. ВІДЕО
23.03.2018 | 07:40
На Волині син врятував рідну матір від грабіжників. ВІДЕО
На Волині син врятував рідну матір від грабіжників. ВІДЕО
23.03.2018 | 07:20
У Запоріжжі працівники КОРДу під час спецоперації поранили свого ж колегу. ВІДЕО
23.03.2018 | 07:00
У Києві затримали чоловіка із вибухівкою у рюкзаку. ВІДЕО
У Києві затримали чоловіка із вибухівкою у рюкзаку. ВІДЕО
23.03.2018 | 06:45
На Черкащині затримали шахраїв, які два роки продавали неіснуючі автозапчастини. ВІДЕО
23.03.2018 | 06:30
У Києві судять патрульних поліцейських. ВІДЕО
У Києві судять патрульних поліцейських. ВІДЕО
22.03.2018 | 23:15
Українського політв’язня Кольченка випустили з російського ізолятора. ВІДЕО
Українського політв’язня Кольченка випустили з російського ізолятора. ВІДЕО
22.03.2018 | 22:45
У Харкові курсант врятував дідуся від грабіжника. ВІДЕО
У Харкові курсант врятував дідуся від грабіжника. ВІДЕО
22.03.2018 | 22:15
62 % засуджених за наркотики в Україні не отримали б у державах ЄС навіть адмінпокарання. ВІДЕО
62 % засуджених за наркотики в Україні не отримали б у державах ЄС навіть адмінпокарання. ВІДЕО
22.03.2018 | 21:45
Відтепер слідчі зможуть звертатися до місцевого суду аби провести експертизу. ВІДЕО
Відтепер слідчі зможуть звертатися до місцевого суду аби провести експертизу. ВІДЕО
22.03.2018 | 21:15
У Сумах літніх людей обкрадав псевдополіцейський. ВІДЕО
У Сумах літніх людей обкрадав псевдополіцейський. ВІДЕО
22.03.2018 | 20:45
У Запоріжжі затримали сутенерів. ВІДЕО
У Запоріжжі затримали сутенерів. ВІДЕО
22.03.2018 | 20:15
Надію Савченко затримали за підготовку теракту у парламенті. ВІДЕО
Надію Савченко затримали за підготовку теракту у парламенті. ВІДЕО
22.03.2018 | 19:45

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чому приховується кількість нападів на журналістів?
21.03.2018
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії (2013-2017 рр.), правник
Рубана конспірологія замість дієвого закону
13.03.2018
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
8 березня – міжнародне свято, в якому немає нічого комуністичного
07.03.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи вірите ви Генпрокуратурі, яка звинувачує Савченко у підготовці теракту у Верховній Раді?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.