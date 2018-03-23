У Києві у членів банди наркодилерів вилучено арсенал зброї. ВІДЕО

Вартість вилучених наркотиків за цінами "чорного" ринку становить понад 200 тисяч гривень. Під час санкціонованих обшуків за адресами проживання фігурантів правоохоронці вилучили метадон, кокаїн, амфетамін, а ще пістолети, рушницю, гвинтівку, гранату, тротилові шашки та патрони різного калібру.

Співробітники Управління протидії наркозлочинності ГУНП у м. Києві разом із бійцями полку поліції особливого призначення під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №8 затримали трьох чоловіків за підозрою в збуті наркотиків на території столиці.

"Наркодилерами" виявились 37-річний киянин та два його спільника із Київської області - 48-ми та 39-ти років.

Поліцейські встановили, що чоловіки налагодили безконтактну схему збуту наркотиків через "закладки". Тобто, заздалегідь домовлялись із потенційними покупцями про місце, де залишать "товар" в обмін на гроші.

«У приватних будинках зловмисників, а також в гаражі одного з них, поліція вилучила метадон, кокаїн, амфетамін, гроші та банківські картки, які вони використовували під час здійснення торгових операцій з наркотиками.

Сума вилучених наркотичних засобів, за попередніми підрахунками, становить близько 200 тисяч гривень», - розповів старший оперуповноважений ОВС УПН ГУНП у м. Києві капітан поліції Анатолій Нагорний.

Окрім цього, у вказаних приміщеннях виявлено бойові пістолети, травматичний пістолет із ознаками переробки, помпову та малокаліберну рушницю, гвинтівку "Сайга", пістолет-кулемет, споряджену гранату РГН, понад 1500 патронів різного калібру, тротилові шашки із запалом, саморобну гранату та армійський штик-ніж.

Вилучене направили для проведення експертизи. Правопорушників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Встановлено, що один із правопорушників вже потрапляв у поле зору правоохоронців за злочини, пов'язані з наркотиками. А його співучасник мав судимість за незаконне зберігання зброї.

Наразі триває комплекс оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення кола осіб, котрі можуть бути причетні до виготовлення та розповсюдження наркотиків. Слідство у справі триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві