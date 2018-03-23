У Києві у членів банди наркодилерів вилучено арсенал зброї. ВІДЕО

У Києві у членів банди наркодилерів вилучено арсенал зброї. ВІДЕО

18:00 23.03.2018

Вартість вилучених наркотиків за цінами "чорного" ринку становить понад 200 тисяч гривень. Під час санкціонованих обшуків за адресами проживання фігурантів правоохоронці вилучили метадон, кокаїн, амфетамін, а ще пістолети, рушницю, гвинтівку, гранату, тротилові шашки та патрони різного калібру.

Співробітники Управління протидії наркозлочинності ГУНП у м. Києві разом із бійцями полку поліції особливого призначення під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури №8 затримали трьох чоловіків за підозрою в збуті наркотиків на території столиці.

"Наркодилерами" виявились 37-річний киянин та два його спільника із Київської області - 48-ми та 39-ти років.

Поліцейські встановили, що чоловіки налагодили безконтактну схему збуту наркотиків через "закладки". Тобто, заздалегідь домовлялись із потенційними покупцями про місце, де залишать "товар" в обмін на гроші.

«У приватних будинках зловмисників, а також в гаражі одного з них, поліція вилучила метадон, кокаїн, амфетамін, гроші та банківські картки, які вони використовували під час здійснення торгових операцій з наркотиками.

Сума вилучених наркотичних засобів, за попередніми підрахунками, становить близько 200 тисяч гривень», - розповів старший оперуповноважений ОВС УПН ГУНП у м. Києві капітан поліції Анатолій Нагорний.

Окрім цього, у вказаних приміщеннях виявлено бойові пістолети, травматичний пістолет із ознаками переробки, помпову та малокаліберну рушницю, гвинтівку "Сайга", пістолет-кулемет, споряджену гранату РГН, понад 1500 патронів різного калібру, тротилові шашки із запалом, саморобну гранату та армійський штик-ніж.

Вилучене направили для проведення експертизи. Правопорушників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу  України.

Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Розпочато кримінальні провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Встановлено, що один із правопорушників вже потрапляв у поле зору правоохоронців за злочини, пов'язані з наркотиками. А його співучасник мав судимість за незаконне зберігання зброї.

Наразі триває комплекс оперативно-розшукових заходів, спрямованих на встановлення кола осіб, котрі можуть бути причетні до виготовлення та розповсюдження наркотиків. Слідство у справі триває.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
У Києві у членів банди наркодилерів вилучено арсенал зброї. ВІДЕО
У Києві у членів банди наркодилерів вилучено арсенал зброї. ВІДЕО
23.03.2018 | 18:00
У Миколаєві пад час пожежі у квартирі знайдено тіло людини. ВІДЕО
У Миколаєві пад час пожежі у квартирі знайдено тіло людини. ВІДЕО
23.03.2018 | 16:05
На Миколаївщині молодик ледь не вбив друга та намагався приховати злочин
На Миколаївщині молодик ледь не вбив друга та намагався приховати злочин
23.03.2018 | 14:40
На Донеччині поліцейський застосував зброю під час прориву через блокпост. ВІДЕО
На Донеччині поліцейський застосував зброю під час прориву через блокпост. ВІДЕО
23.03.2018 | 08:40
У Черкаській області молодик побив жінку палицею та відібрав гроші. ВІДЕО
У Черкаській області молодик побив жінку палицею та відібрав гроші. ВІДЕО
23.03.2018 | 08:20
У Тернополі жінка ошукала людей на півмільйона гривень. ВІДЕО
У Тернополі жінка ошукала людей на півмільйона гривень. ВІДЕО
23.03.2018 | 08:00
Кіберполіція затримала киянина, який зламав сайт держустанови. ВІДЕО
Кіберполіція затримала киянина, який зламав сайт держустанови. ВІДЕО
23.03.2018 | 07:40
На Волині син врятував рідну матір від грабіжників. ВІДЕО
На Волині син врятував рідну матір від грабіжників. ВІДЕО
23.03.2018 | 07:20
У Запоріжжі працівники КОРДу під час спецоперації поранили свого ж колегу. ВІДЕО
23.03.2018 | 07:00
У Києві затримали чоловіка із вибухівкою у рюкзаку. ВІДЕО
У Києві затримали чоловіка із вибухівкою у рюкзаку. ВІДЕО
23.03.2018 | 06:45
На Черкащині затримали шахраїв, які два роки продавали неіснуючі автозапчастини. ВІДЕО
23.03.2018 | 06:30
У Києві судять патрульних поліцейських. ВІДЕО
У Києві судять патрульних поліцейських. ВІДЕО
22.03.2018 | 23:15
Українського політв’язня Кольченка випустили з російського ізолятора. ВІДЕО
Українського політв’язня Кольченка випустили з російського ізолятора. ВІДЕО
22.03.2018 | 22:45
У Харкові курсант врятував дідуся від грабіжника. ВІДЕО
У Харкові курсант врятував дідуся від грабіжника. ВІДЕО
22.03.2018 | 22:15
62 % засуджених за наркотики в Україні не отримали б у державах ЄС навіть адмінпокарання. ВІДЕО
62 % засуджених за наркотики в Україні не отримали б у державах ЄС навіть адмінпокарання. ВІДЕО
22.03.2018 | 21:45
Відтепер слідчі зможуть звертатися до місцевого суду аби провести експертизу. ВІДЕО
Відтепер слідчі зможуть звертатися до місцевого суду аби провести експертизу. ВІДЕО
22.03.2018 | 21:15

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чому приховується кількість нападів на журналістів?
21.03.2018
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії (2013-2017 рр.), правник
Рубана конспірологія замість дієвого закону
13.03.2018
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
8 березня – міжнародне свято, в якому немає нічого комуністичного
07.03.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи вірите ви Генпрокуратурі, яка звинувачує Савченко у підготовці теракту у Верховній Раді?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.