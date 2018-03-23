У Миколаєві пад час пожежі у квартирі знайдено тіло людини. ВІДЕО

У Миколаєві пад час пожежі у квартирі знайдено тіло людини. ВІДЕО

16:05 23.03.2018

Днями, об 11:30, надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на дев’ятому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку на вул. Вокзальна, що у Корабельному районі міста.

За вказаною адресою виїхали черговий караул 5 Державної пожежно-рятувальної частини на автоцистернах, автодрабина 4 ДПРЧ, чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.

По прибуттю рятувальники провели розвідку та в квартирі виявили тіло загиблого чоловіка. В помешканні спостерігалося полум’яне горіння та щільне задимлення, яке почало розповсюджуватися на сходову клітину.

З метою не допущення травмування людей вогнеборці вивели на свіже повітря 8 мешканців сусідніх квартир. О 11:48 пожежу локалізовано та о 12:19 повністю ліквідовано на площі 10 кв.м.

До гасіння залучалися 4 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу.

Попередня причина пожежі – необережність під час паління.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Миколаївській області

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
У Києві у членів банди наркодилерів вилучено арсенал зброї. ВІДЕО
У Києві у членів банди наркодилерів вилучено арсенал зброї. ВІДЕО
23.03.2018 | 18:00
У Миколаєві пад час пожежі у квартирі знайдено тіло людини. ВІДЕО
У Миколаєві пад час пожежі у квартирі знайдено тіло людини. ВІДЕО
23.03.2018 | 16:05
На Миколаївщині молодик ледь не вбив друга та намагався приховати злочин
На Миколаївщині молодик ледь не вбив друга та намагався приховати злочин
23.03.2018 | 14:40
На Донеччині поліцейський застосував зброю під час прориву через блокпост. ВІДЕО
На Донеччині поліцейський застосував зброю під час прориву через блокпост. ВІДЕО
23.03.2018 | 08:40
У Черкаській області молодик побив жінку палицею та відібрав гроші. ВІДЕО
У Черкаській області молодик побив жінку палицею та відібрав гроші. ВІДЕО
23.03.2018 | 08:20
У Тернополі жінка ошукала людей на півмільйона гривень. ВІДЕО
У Тернополі жінка ошукала людей на півмільйона гривень. ВІДЕО
23.03.2018 | 08:00
Кіберполіція затримала киянина, який зламав сайт держустанови. ВІДЕО
Кіберполіція затримала киянина, який зламав сайт держустанови. ВІДЕО
23.03.2018 | 07:40
На Волині син врятував рідну матір від грабіжників. ВІДЕО
На Волині син врятував рідну матір від грабіжників. ВІДЕО
23.03.2018 | 07:20
У Запоріжжі працівники КОРДу під час спецоперації поранили свого ж колегу. ВІДЕО
23.03.2018 | 07:00
У Києві затримали чоловіка із вибухівкою у рюкзаку. ВІДЕО
У Києві затримали чоловіка із вибухівкою у рюкзаку. ВІДЕО
23.03.2018 | 06:45
На Черкащині затримали шахраїв, які два роки продавали неіснуючі автозапчастини. ВІДЕО
23.03.2018 | 06:30
У Києві судять патрульних поліцейських. ВІДЕО
У Києві судять патрульних поліцейських. ВІДЕО
22.03.2018 | 23:15
Українського політв’язня Кольченка випустили з російського ізолятора. ВІДЕО
Українського політв’язня Кольченка випустили з російського ізолятора. ВІДЕО
22.03.2018 | 22:45
У Харкові курсант врятував дідуся від грабіжника. ВІДЕО
У Харкові курсант врятував дідуся від грабіжника. ВІДЕО
22.03.2018 | 22:15
62 % засуджених за наркотики в Україні не отримали б у державах ЄС навіть адмінпокарання. ВІДЕО
62 % засуджених за наркотики в Україні не отримали б у державах ЄС навіть адмінпокарання. ВІДЕО
22.03.2018 | 21:45
Відтепер слідчі зможуть звертатися до місцевого суду аби провести експертизу. ВІДЕО
Відтепер слідчі зможуть звертатися до місцевого суду аби провести експертизу. ВІДЕО
22.03.2018 | 21:15

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чому приховується кількість нападів на журналістів?
21.03.2018
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії (2013-2017 рр.), правник
Рубана конспірологія замість дієвого закону
13.03.2018
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
8 березня – міжнародне свято, в якому немає нічого комуністичного
07.03.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи вірите ви Генпрокуратурі, яка звинувачує Савченко у підготовці теракту у Верховній Раді?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.