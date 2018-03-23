У Миколаєві пад час пожежі у квартирі знайдено тіло людини. ВІДЕО

Днями, об 11:30, надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на дев’ятому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку на вул. Вокзальна, що у Корабельному районі міста.

За вказаною адресою виїхали черговий караул 5 Державної пожежно-рятувальної частини на автоцистернах, автодрабина 4 ДПРЧ, чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.

По прибуттю рятувальники провели розвідку та в квартирі виявили тіло загиблого чоловіка. В помешканні спостерігалося полум’яне горіння та щільне задимлення, яке почало розповсюджуватися на сходову клітину.

З метою не допущення травмування людей вогнеборці вивели на свіже повітря 8 мешканців сусідніх квартир. О 11:48 пожежу локалізовано та о 12:19 повністю ліквідовано на площі 10 кв.м.

До гасіння залучалися 4 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу.

Попередня причина пожежі – необережність під час паління.

За матеріалами прес-служби ДСНС у Миколаївській області