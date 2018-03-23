У Миколаєві пад час пожежі у квартирі знайдено тіло людини. ВІДЕО
У Миколаєві пад час пожежі у квартирі знайдено тіло людини. ВІДЕО
Днями, об 11:30, надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на дев’ятому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку на вул. Вокзальна, що у Корабельному районі міста.
За вказаною адресою виїхали черговий караул 5 Державної пожежно-рятувальної частини на автоцистернах, автодрабина 4 ДПРЧ, чергова зміна оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.
По прибуттю рятувальники провели розвідку та в квартирі виявили тіло загиблого чоловіка. В помешканні спостерігалося полум’яне горіння та щільне задимлення, яке почало розповсюджуватися на сходову клітину.
З метою не допущення травмування людей вогнеборці вивели на свіже повітря 8 мешканців сусідніх квартир. О 11:48 пожежу локалізовано та о 12:19 повністю ліквідовано на площі 10 кв.м.
До гасіння залучалися 4 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу.
Попередня причина пожежі – необережність під час паління.
За матеріалами прес-служби ДСНС у Миколаївській області
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