На Миколаївщині молодик ледь не вбив друга та намагався приховати злочин

На Миколаївщині молодик ледь не вбив друга та намагався приховати злочин

14:40 23.03.2018

До поліції надійшло повідомлення про те, що до лікарні з проникаючим ножовим пораненням поперека доставлено 24-річного миколаївця.

За вказаним фактом слідчі Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 121 КК України «Умисне тяжке тілесне ушкодження».

Правоохоронці з’ясували, що постраждалий отримав вказані поранення по пр. Центральному, неподалік від зупинки громадського транспорту «Водопровідна», в результаті бійки з невідомими молодиками.

Оперуповноважені Заводського відділу поліції впродовж доби розшукали всіх учасників та свідків злочину, а також особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення.

З’ясувалось, що постраждалого ледь не позбавив життя його 23-річний товариш, який зізнався у злочині. Та спочатку надаючи покази правоохоронцям правопорушник, бажаючи уникнути відповідальності за свої дії спробував заплутати слідство й надавав неправдиві покази запевняючи, що до злочину причетний хтось з компанії незнайомців, з якими у нього тоді виник конфлікт. Але певні факти, якими володіло слідство вказували на протилежне.

Провівши комплекс слідчих дій, а саме відтворення обставин події, допити учасників та свідків, у тому числі постраждалого, правоохоронці отримали достатні докази причетності молодика до злочину та, в решті решт, вивели правопорушника «на чисту воду». Він розповів про дійсний перебіг подій та зізнався, що вдарив друга ножем випадково, коли нібито захищався від опонентів.

Досудовим слідством встановлено, обидва хлопці відпочивали в одному з питних закладів по пр. Центральному. Вийшовши на вулицю «перекурити», побачили групу молодиків, з якими у них в подальшому виник словесний конфлікт через те, що один з незнайомців висловився на адресу курців нецензурною лайкою.

Обмінявшись взаємними образами, обидві компанії перейшли до з’ясування відносин на кулаках. Зі слів потерпілого, під час штовханини він відчув сильний удар в спину та різкий біль. Його товариш, який у цей момент виявився поряд, викликав пораненому швидку, яка транспортувала хлопця до лікарні.

За узгодженням з прокуратурою правопорушнику повідомлено про підозру. Знаряддя злочину – ніж вилучено та долучено до матеріалів справи в якості речового доказу.

Слідство триває. Відповідно до санкції інкримінованої статті, чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

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