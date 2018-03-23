У центрі Запоріжжя підірвали автівку. ВІДЕО
У центрі Запоріжжя підірвали автівку. ВІДЕО
У Запоріжжі просто неба, у дворі багатоповерхівки вибухнула граната. Сталося все о дев’ятій годині вечора на вулиці Шкільній. За версією поліцейських, вибухівку кинули під припаркований біля під’їзду автомобіль «MITSUBISHI». Чи розраховували зловмисники, що всередині автомобіля буде й водій – правоохоронці з’ясовують…
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