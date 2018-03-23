Суд арештував Надію Савченко на 2 місяці. ВІДЕО

Два місяці під вартою триматимуть Надію Савченко. Без можливості внести заставу. У Шевченківському районному суді засідання з обрання міри запобіжного захисту тривало від ранку. Надію Савченко до суду прийшли захищати одразу троє адвокатів - Юрій Соловей, Дмитро Бугай та Віктор Чевгуз. Першою заявою Надії Савченко стало оголошення про початок голодування. Підозрювана також оголосила – переворот – це модель того, як мають діяти українці, якщо чинна влада – злочинна.