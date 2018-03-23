У Києві поліцейські затримали озброєну банду наркоторговців. ВІДЕО
У Києві поліцейські затримали озброєну банду наркоторговців. ВІДЕО
У Києві поліція вийшла на групу наркодилерів. Трьох місцевих чоловіків вже давно підозрювали у збуті наркотиків на території столиці. Тож провели обшуки їх помешкань. І знайшли там багато цікавого та забороненого.
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