Довіряй та провіряй: як відрізнити скриньового шахрая від справжнього благодійника. ВІДЕО

Щоранку в людних місцях, переважно великих міст, на таку собі роботу виходять професійні скринькарі, які самі себе називають волонтерами. Мета у них одна – розжалобити людей і виманити якомога більшу суму грошей. До багатьох з них ви вже звикли. Кожен день вони стоять на одних і тих же місцях, їздять по одній і тій же гілці метро…