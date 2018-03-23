Довіряй та провіряй: як відрізнити скриньового шахрая від справжнього благодійника. ВІДЕО
Довіряй та провіряй: як відрізнити скриньового шахрая від справжнього благодійника. ВІДЕО
Щоранку в людних місцях, переважно великих міст, на таку собі роботу виходять професійні скринькарі, які самі себе називають волонтерами. Мета у них одна – розжалобити людей і виманити якомога більшу суму грошей. До багатьох з них ви вже звикли. Кожен день вони стоять на одних і тих же місцях, їздять по одній і тій же гілці метро…
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