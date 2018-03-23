У Черкасах жінка побила чоловіка, свекруху та сина. ВІДЕО
У Черкасах жінка побила чоловіка, свекруху та сина. ВІДЕО
Близько восьмої вечора поліцейські прибули за адресою вулиця Чигиринська. На той час, сімейна сварка була у розпалі. З вікна багатоповерхівки було чутно крики! Вже в квартирі поліцейські побачили жінок. Одна з них, невістка, була нетверезою…
І не лише це в огляді…
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