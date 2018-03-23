На Миколаївщині посадовець міськради організував підробку документів для іноземців. ВІДЕО
На Миколаївщині посадовець міськради організував підробку документів для іноземців. ВІДЕО
Що може об’єднувати працівників Державної міграційної служби, МВС, адвоката та представників кримінального світу. Правильна відповідь – спільна мета наживи. Таке своєрідне злочинне угрупування утворилося на Миколаївщині. Діяли вони в чотирьох регіонах країни, а за головного у них був держслужбовець міськради. Більше дивіться у огляді.
Також в огляді хабар.news:
На Донеччині сини хотіли відкупити матір, яка торгувала наркотиками.
В Одесі посадовці лікарень озолотилися на повітрі.
На Дніпропетровщині чоловік хотів завдяки хабару уникнути штрафу.
|
23.03.2018 | 22:45
|
23.03.2018 | 22:15
|
23.03.2018 | 21:45
|
23.03.2018 | 21:15
|
23.03.2018 | 20:45
|
23.03.2018 | 20:15
|
23.03.2018 | 19:45
|
23.03.2018 | 18:00
|
23.03.2018 | 16:05
|
23.03.2018 | 14:40
|
23.03.2018 | 08:40
|
23.03.2018 | 08:20
|
23.03.2018 | 08:00
|
23.03.2018 | 07:40
|
23.03.2018 | 07:20
|
23.03.2018 | 07:00
-
- 1 з 984
- ››