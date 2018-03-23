На Миколаївщині посадовець міськради організував підробку документів для іноземців. ВІДЕО

Що може об’єднувати працівників Державної міграційної служби, МВС, адвоката та представників кримінального світу. Правильна відповідь – спільна мета наживи. Таке своєрідне злочинне угрупування утворилося на Миколаївщині. Діяли вони в чотирьох регіонах країни, а за головного у них був держслужбовець міськради. Більше дивіться у огляді.

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