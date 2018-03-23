У Києві перенесли суд щодо нападу на журналістку «Магнолії-ТВ». ВІДЕО

Знову не всі зібралися... Підготовче засідання за фактом нападу на знімальну групу нашого телеканалу вкотре перенесли. Цього разу не дійшов до зали Феміди сам суддя – в нього були інші професійні справи, як у заступника голови суду… Втім, побачити можна було підозрюваного у кримінальному провадженні. Але поспілкуватися, пояснити свою позицію на камеру він не забажав…