У Києві перенесли суд щодо нападу на журналістку «Магнолії-ТВ». ВІДЕО
У Києві перенесли суд щодо нападу на журналістку «Магнолії-ТВ». ВІДЕО
Знову не всі зібралися... Підготовче засідання за фактом нападу на знімальну групу нашого телеканалу вкотре перенесли. Цього разу не дійшов до зали Феміди сам суддя – в нього були інші професійні справи, як у заступника голови суду… Втім, побачити можна було підозрюваного у кримінальному провадженні. Але поспілкуватися, пояснити свою позицію на камеру він не забажав…
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