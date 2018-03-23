Кримчан насильно змушують служити у рядах Збройних Сил Росії. ВІДЕО

Кримчан насильно змушують служити у рядах Збройних Сил Росії, а навчання українською мовою на півострові знизилося на 97 %. Такі дані у своїй доповіді щодо ситуації з правами людини в Україні оприлюднило відповідне Управління Верховного Комісара ООН. Міжнародні правозахисники зазначили – Росія продовжує утискати кримчан, зокрема представників кримськотатарської громади.