Кримчан насильно змушують служити у рядах Збройних Сил Росії. ВІДЕО
Кримчан насильно змушують служити у рядах Збройних Сил Росії. ВІДЕО
Кримчан насильно змушують служити у рядах Збройних Сил Росії, а навчання українською мовою на півострові знизилося на 97 %. Такі дані у своїй доповіді щодо ситуації з правами людини в Україні оприлюднило відповідне Управління Верховного Комісара ООН. Міжнародні правозахисники зазначили – Росія продовжує утискати кримчан, зокрема представників кримськотатарської громади.
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