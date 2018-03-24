На Одещині затримані викрадачі людини, які вимагали викуп у 200 тис. доларів. ВІДЕО

Спецоперацію з викриття зловмисників провели співробітники Департаменту карного розшуку Національної поліції України із залученням поліцейських Одеської області та колег ще семи регіонів.

В рамках розслідування проведено понад 30 обшуків. Вилучено арсенал зброї та речові докази. У результаті спецоперації затримано чотирьох викрадачів, ще двоє оголошені в розшук.

Працівники Департаменту карного розшуку Національної поліції України отримали інформацію про діяльність на території України злочинної групи, створеної на етнічній основі. До її складу входили вихідці з Кавказького регіону.

Проведеними заходами встановлено, що учасники вказаної групи спеціалізуються на незаконному позбавленні волі громадян з метою вимагання за їх звільнення викупу в особливо великих розмірах.



Зокрема, поліцейські встановили факт викрадення у листопаді 2017 року жителя міста Одеса. За його звільнення зловмисники вимагали у рідних 200 тисяч доларів США.



У результаті вжитих заходів працівники Департаменту карного розшуку під процесуальним керівництвом прокуратури Одеської області встановили шість безпосередніх виконавців злочину. Також встановлено осіб, які сприяли зловмисникам у здійсненні їх намірів.

Відповідно до ухвал суду м. Одеса оперативники Департаменту карного розшуку спільно з працівниками оперативних служб поліції Одеської області із залученням кримінальної поліції Вінницької, Житомирської, Миколаївської, Київської, Кіровоградської, Черкаської і Херсонської областей провели понад тридцять обшуків.

Слідчі дії проводилися у місцях реєстрації і проживання зловмисників, у їхніх транспортних засобах, а також в місцях утримання потерпілого. До їх проведення також залучали бійців КОРДу та підрозділу особливого призначення поліції Одеської області.

У результаті обшуків виявлено та вилучено речові доками по справі, транспортні засоби та арсенал зброї. Серед вилученого – кілька пістолетів, автомат, помпова рушниця, кулемет. Крім того, вилучено гранати, одна з яких – саморобна, набої різного калібру, а також штик-ножі і наручники.

Прокуратурою Одеської області шістьом злочинцям оголошено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 4 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України.

Стосовно чотирьох затриманих суд Одеси обрано запобіжний захід у вигляді арешту без права внесення застави терміном на 60 діб. Місцезнаходження ще двох зловмисників наразі встановлюється. Триває досудове розслідування.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області

