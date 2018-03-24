На Харківщині СБУ ліквідувала агентурну мережу російських спецслужб. ВІДЕО
На Харківщині СБУ ліквідувала агентурну мережу російських спецслужб. ВІДЕО
На Харківщині співробітники контррозвідки Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури області припинили діяльність агентурно-інформаторської мережі Головного управління Генштабу Збройних сил РФ.
Оперативники спецслужби встановили, що до складу мережі входило троє місцевих мешканців, один з яких був діючим офіцером Національної поліції в Харківській області.
При проведенні слідчих дій співробітники СБ України задокументували зв’язок учасників агентурної мережі з ГУ ГШ ЗС РФ, а також факти передачі капітаном поліції службової інформації МВС України, у тому числі з обмеженим доступом. Зловмисники також передали російським кураторам особисті дані учасників антитерористичної операції.
Під час спецоперації правоохоронці затримали учасників агентурної мережі. У ході обшуків за місцями їх проживання співробітники СБУ вилучили речові докази, які підтверджують факт виконання ними злочинних завдань в інтересах спецслужб РФ.
Фігурантам справи оголошено підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.
За матеріалами прес-центру СБУ
На Харківщині співробітники контррозвідки Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури області припинили діяльність агентурно-інформаторської мережі Головного управління Генштабу Збройних сил РФ.
Оперативники спецслужби встановили, що до складу мережі входило троє місцевих мешканців, один з яких був діючим офіцером Національної поліції в Харківській області.
При проведенні слідчих дій співробітники СБ України задокументували зв’язок учасників агентурної мережі з ГУ ГШ ЗС РФ, а також факти передачі капітаном поліції службової інформації МВС України, у тому числі з обмеженим доступом. Зловмисники також передали російським кураторам особисті дані учасників антитерористичної операції.
Під час спецоперації правоохоронці затримали учасників агентурної мережі. У ході обшуків за місцями їх проживання співробітники СБУ вилучили речові докази, які підтверджують факт виконання ними злочинних завдань в інтересах спецслужб РФ.
Фігурантам справи оголошено підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Вирішується питання про обрання зловмисникам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.
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