Україна звинувачує у держзраді організаторів виборів президента Росії в Криму. ВІДЕО
Україна звинувачує у держзраді організаторів виборів президента Росії в Криму. ВІДЕО
Вироби президента Російської Федерації пройшли й на українській території, окупованій. У Центральному виборчому комітеті РФ заявляють – Путін набрав у Криму і Севастополі більше 90 відсотків голосів. І, якщо голоси, які віддали кримські виборці за Володимира Путіна виключно на їх совісті. Причетних до організації виборів російського президента в Криму в Україні притягуватимуть до кримінальної відповідальності. Покарання - до 15 років в’язниці. Звинувачення – державна зрада. Тепер же Україна передає Європейському Союзу список зі 140 людей, які були залучені до організації та проведення незаконних виборів.
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