Відтепер робити експертизу можна буде лише через суд. ВІДЕО
Відтепер робити експертизу можна буде лише через суд. ВІДЕО
Більше того, за словами юриста, від подібних змін у виграші залишаються лише злочинці. Адже жертви, наприклад, зґвалтувань, і без того нерідко мовчать про злочин, а такими темпами, можливість довести вину ґвалтівника зменшиться, тож люди просто не звертатимуться до поліції….
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