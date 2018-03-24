У Києві авто перекинулося на дах. Постраждав пішохід. ВІДЕО

У Києві авто перекинулося на дах. Постраждав пішохід. ВІДЕО

21:45 24.03.2018

ДТП сталася ввечері на вулиці Гетьмана. За попередньою інформацією водій втратив контроль над машиною і злетів з дороги.

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