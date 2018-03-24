Експерти пояснили, чому вбивство В’ячеслава Чорновола і досі не розкрили. ВІДЕО
Експерти пояснили, чому вбивство В’ячеслава Чорновола і досі не розкрили. ВІДЕО
Унікальна людина, борець за українську незалежність та свободу, найяскравіший політик в історії України. Так і нині називають покійного В’ячеслава Чорновола. Він мало не став президентом у 91, і міг би успішно стати ним у 99. Якби все не перекреслила одна подія. Більше у сюжеті.
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