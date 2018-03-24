У Києві на ходу загорівся тролейбус. ВІДЕО

У Києві на ходу загорівся тролейбус. ВІДЕО

19:30 24.03.2018

Просто посеред вулиці у Києві загорівся тролейбус. Сталося все на Повітрофлотському проспекті. В салоні раптом з’явився дим, а потім і вогонь.

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