У Києві на ходу загорівся тролейбус. ВІДЕО
У Києві на ходу загорівся тролейбус. ВІДЕО
Просто посеред вулиці у Києві загорівся тролейбус. Сталося все на Повітрофлотському проспекті. В салоні раптом з’явився дим, а потім і вогонь.
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