У Запоріжжі поліцейські викрили одразу два борделі. ВІДЕО
У Запоріжжі поліцейські викрили одразу два борделі. ВІДЕО
Співробітники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми Головного управління Національної поліції в Запорізькій області отримали інформацію про те, що в Запоріжжі жінка 1985 року народження та чоловік 1978 року народження створили та підтримують діяльність борделів по наданню послуг сексуального характеру.
Поліцейські провели санкціонований обшук в помешканнях за місцем функціонування двох борделів та викрили факт звідництва.
Встановлено, що в обох випадках громадяни орендували житлові приміщення, в яких, за встановленим графіком, працювали повії. З метою пошуку клієнтів для борделів вони розміщали номери телефонів з відповідними оголошеннями в мережі Інтернет.
Відкриті кримінальні провадження за ознаками ч.2 ст.303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України. Стосовно повій поліцейські склали протоколи за ст. 181¹ (заняття проституцією) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
На даний встановлюється коло осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Триває досудове розслідування.
За матеріалами ВК ГУНП у Запорізькій області
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