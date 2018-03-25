СБУ викрила військового на розкраданні обладнання бронетехніки. ВІДЕО
СБУ викрила військового на розкраданні обладнання бронетехніки. ВІДЕО
Співробітники Служби безпеки України викрила контрактника однієї з військових частин, що дислокується на території Чернігівської області, на розкраданні обладнання, знятого з військової броньованої техніки.
Правоохоронці встановили, що старший сержант здійснюючи розукомплектування танків «Булат» привласнював елементи навісного динамічного захисту, з метою їх подальшого збуту. Обладнання призначене для підвищення захищеності бойових машин у разі потрапляння снаряду.
Оперативники спецслужби затримали зловмисника на території військового містечка під час спроби реалізації понад тридцяти елементів динамічного захисту за одинадцять тисяч гривень.
У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для встановлення інших осіб причетних до протиправних дій.
Операція з викриття зловмисника проводилась під процесуальним керівництвом військової прокуратури.
За матеріалами прес-центру СБУ
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