На Харківщині СБУ блокувала постачання автомобілів для бойовиків «ЛНР». ВІДЕО

На Харківщині СБУ блокувала постачання автомобілів для бойовиків «ЛНР». ВІДЕО

20:00 25.03.2018

Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою Харківського гарнізону сил АТО блокували постачання автомобілів для незаконних збройних формувань терористичної організації «ЛНР».

Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники налагодили транзит транспортних засобів, зареєстрованих у країнах Євросоюзу, до тимчасово окупованих районів Луганщини. Автомобілі з території Харківської області переправляли до РФ, де їх забирали представники так званої "народної міліції ЛНР".

Співробітники СБ України затримали двох учасників угруповання у сервісній зоні міжнародного пункту пропуску «Гоптівка» під час спроби вивезення до Росії чергового позашляховика для передачі терористам.

Кримінальне провадження здійснюється за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій учасників групи за іншими статтями Кримінального кодексу, оголошення їм підозри та обрання запобіжних заходів.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

За матеріалами прес-центру СБУ

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
СБУ викрила військового на розкраданні обладнання бронетехніки. ВІДЕО
СБУ викрила військового на розкраданні обладнання бронетехніки. ВІДЕО
25.03.2018 | 21:00
Більше 80% ромів в Україні вважають причиною порушення їх прав – негативне ставлення людей. ВІДЕО
Більше 80% ромів в Україні вважають причиною порушення їх прав – негативне ставлення людей. ВІДЕО
25.03.2018 | 20:30
На Харківщині СБУ блокувала постачання автомобілів для бойовиків «ЛНР». ВІДЕО
На Харківщині СБУ блокувала постачання автомобілів для бойовиків «ЛНР». ВІДЕО
25.03.2018 | 20:00
На Волині шестеро чоловіків затримані за розбійний напад на будинок. ВІДЕО
На Волині шестеро чоловіків затримані за розбійний напад на будинок. ВІДЕО
25.03.2018 | 13:00
Відтепер робити експертизу можна буде лише через суд. ВІДЕО
Відтепер робити експертизу можна буде лише через суд. ВІДЕО
24.03.2018 | 23:30
У Києві судитимуть парочку, яка труїла людей снодійним та грабувала. ВІДЕО
У Києві судитимуть парочку, яка труїла людей снодійним та грабувала. ВІДЕО
24.03.2018 | 23:00
У Києві авто перекинулося на дах. Постраждав пішохід. ВІДЕО
У Києві авто перекинулося на дах. Постраждав пішохід. ВІДЕО
24.03.2018 | 22:45
Україна звинувачує у держзраді організаторів виборів президента Росії в Криму. ВІДЕО
Україна звинувачує у держзраді організаторів виборів президента Росії в Криму. ВІДЕО
24.03.2018 | 22:30
В Одесі поліція розкрила безжальне вбивство молодої жінки. ВІДЕО
В Одесі поліція розкрила безжальне вбивство молодої жінки. ВІДЕО
24.03.2018 | 22:00
Експерти пояснили, чому вбивство В’ячеслава Чорновола і досі не розкрили. ВІДЕО
Експерти пояснили, чому вбивство В’ячеслава Чорновола і досі не розкрили. ВІДЕО
24.03.2018 | 21:30
На Одещині затримані викрадачі людини, які вимагали викуп у 200 тис. доларів. ВІДЕО
24.03.2018 | 21:00
У Києві на ходу загорівся тролейбус. ВІДЕО
У Києві на ходу загорівся тролейбус. ВІДЕО
24.03.2018 | 20:30
Київська поліція вдруге за півроку затримала авторитета на прізвисько Професор. ВІДЕО
24.03.2018 | 20:00
На Харківщині СБУ ліквідувала агентурну мережу російських спецслужб. ВІДЕО
На Харківщині СБУ ліквідувала агентурну мережу російських спецслужб. ВІДЕО
24.03.2018 | 13:00
Кримчан насильно змушують служити у рядах Збройних Сил Росії. ВІДЕО
Кримчан насильно змушують служити у рядах Збройних Сил Росії. ВІДЕО
24.03.2018 | 00:15
У Києві перенесли суд щодо нападу на журналістку «Магнолії-ТВ». ВІДЕО
У Києві перенесли суд щодо нападу на журналістку «Магнолії-ТВ». ВІДЕО
23.03.2018 | 23:45

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чому приховується кількість нападів на журналістів?
21.03.2018
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії (2013-2017 рр.), правник
Рубана конспірологія замість дієвого закону
13.03.2018
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
8 березня – міжнародне свято, в якому немає нічого комуністичного
07.03.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи вірите ви Генпрокуратурі, яка звинувачує Савченко у підготовці теракту у Верховній Раді?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.