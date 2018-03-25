На Харківщині СБУ блокувала постачання автомобілів для бойовиків «ЛНР». ВІДЕО
На Харківщині СБУ блокувала постачання автомобілів для бойовиків «ЛНР». ВІДЕО
Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою Харківського гарнізону сил АТО блокували постачання автомобілів для незаконних збройних формувань терористичної організації «ЛНР».
Оперативники спецслужби встановили, що зловмисники налагодили транзит транспортних засобів, зареєстрованих у країнах Євросоюзу, до тимчасово окупованих районів Луганщини. Автомобілі з території Харківської області переправляли до РФ, де їх забирали представники так званої "народної міліції ЛНР".
Співробітники СБ України затримали двох учасників угруповання у сервісній зоні міжнародного пункту пропуску «Гоптівка» під час спроби вивезення до Росії чергового позашляховика для передачі терористам.
Кримінальне провадження здійснюється за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.
Наразі вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій учасників групи за іншими статтями Кримінального кодексу, оголошення їм підозри та обрання запобіжних заходів.
Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.
За матеріалами прес-центру СБУ
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