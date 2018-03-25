У Харкові офіцера поліції, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами посадили в СІЗО. ВІДЕО
У Харкові офіцера поліції, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами посадили в СІЗО. ВІДЕО
Київський райсуд Харкова вирішував, чи садити під варту ймовірних агентів російських спецслужб. Звинувачують трьох місцевих у державній зраді. В СБУ пояснюють, зловмисники працювали на Росію: розкривали своїм російським кураторам особисті дані учасників Антитерористичної операції.
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25.03.2018 | 23:00
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У Харкові офіцера поліції, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами посадили в СІЗО. ВІДЕО
25.03.2018 | 22:45
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24.03.2018 | 22:30
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24.03.2018 | 22:00
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