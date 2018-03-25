У Харкові офіцера поліції, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами посадили в СІЗО. ВІДЕО

У Харкові офіцера поліції, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами посадили в СІЗО. ВІДЕО

22:45 25.03.2018

Київський райсуд Харкова вирішував, чи садити під варту ймовірних агентів російських спецслужб. Звинувачують трьох місцевих у державній зраді. В СБУ пояснюють, зловмисники працювали на Росію: розкривали своїм російським кураторам особисті дані учасників Антитерористичної операції.

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