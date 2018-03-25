Більше 80% ромів в Україні вважають причиною порушення їх прав – негативне ставлення людей. ВІДЕО

Більше 80 відсотків представників ромської національності вважають, що їхні права в Україні порушуються. І все через негативне ставлення людей. Такі результати соціологічного дослідження, яке провела Коаліція ромської неурядової організації. В офісі омбудсмена обговорили проблему та варіанти, як зменшити у суспільстві ксенофобські настрої та покращити ставлення до ромів.