Більше 80% ромів в Україні вважають причиною порушення їх прав – негативне ставлення людей. ВІДЕО
Більше 80% ромів в Україні вважають причиною порушення їх прав – негативне ставлення людей. ВІДЕО
Більше 80 відсотків представників ромської національності вважають, що їхні права в Україні порушуються. І все через негативне ставлення людей. Такі результати соціологічного дослідження, яке провела Коаліція ромської неурядової організації. В офісі омбудсмена обговорили проблему та варіанти, як зменшити у суспільстві ксенофобські настрої та покращити ставлення до ромів.
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24.03.2018 | 20:30
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24.03.2018 | 20:00
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24.03.2018 | 13:00
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