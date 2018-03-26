У Києві затримано злодія в законі, який керував рейдерами та домушниками. ВІДЕО

У Києві затримано злодія в законі, який керував рейдерами та домушниками. ВІДЕО

16:00 26.03.2018

Київські оперативники помістили «Рамаза Багдатського»  у пункт тимчасового приймання іноземців на Чернігівщині.

45-річний уродженець Грузії був коронований у себе на батьківщині у 1998 році. Чоловік, який у кримінальному середовищі має статус «злодія у законі», прибув на територію України у 2011 році - й відразу попрямував до столиці. За сім років правоохоронці кілька разів затримували його та видворяли за межі нашої країни, але він повертався із чужими документами.

«Встановлено, що «Рамаз Багдатський» підтримував зв'язок із іншими «злодіями в законі», на зустрічах вони домовлялися про перерозподіл сфер впливу у злочинному світі. Напрямки, якими намагався керувати уродженець Грузії – рейдерство та квартирні крадіжки», - розповів начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

Оперативники карного розшуку столиці разом із колегами із Київщини затримали «Рамаза Багдатського» на території області.

«Враховуючи, що чоловік не має громадянства, його помістили до Чернігівського пункту тимчасового приймання іноземців. Після офіційного встановлення особистих даних «злодія у законі» буде вирішуватися питання щодо його видворення за межі України», - зазначив Андрій Крищенко.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
У Києві затримано злодія в законі, який керував рейдерами та домушниками. ВІДЕО
У Києві затримано злодія в законі, який керував рейдерами та домушниками. ВІДЕО
26.03.2018 | 16:00
У Запоріжжі поліцейські викрили одразу два борделі. ВІДЕО
У Запоріжжі поліцейські викрили одразу два борделі. ВІДЕО
25.03.2018 | 23:00
У Харкові офіцера поліції, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами посадили в СІЗО. ВІДЕО
У Харкові офіцера поліції, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами посадили в СІЗО. ВІДЕО
25.03.2018 | 22:45
Довіряй та провіряй: як відрізнити скриньового шахрая від справжнього благодійника. ВІДЕО
Довіряй та провіряй: як відрізнити скриньового шахрая від справжнього благодійника. ВІДЕО
25.03.2018 | 22:30
62 % засуджених за наркотики в Україні не отримали б у державах ЄС навіть адмінпокарання. ВІДЕО
25.03.2018 | 21:30
СБУ викрила військового на розкраданні обладнання бронетехніки. ВІДЕО
СБУ викрила військового на розкраданні обладнання бронетехніки. ВІДЕО
25.03.2018 | 21:00
Більше 80% ромів в Україні вважають причиною порушення їх прав – негативне ставлення людей. ВІДЕО
Більше 80% ромів в Україні вважають причиною порушення їх прав – негативне ставлення людей. ВІДЕО
25.03.2018 | 20:30
На Харківщині СБУ блокувала постачання автомобілів для бойовиків «ЛНР». ВІДЕО
На Харківщині СБУ блокувала постачання автомобілів для бойовиків «ЛНР». ВІДЕО
25.03.2018 | 20:00
На Волині шестеро чоловіків затримані за розбійний напад на будинок. ВІДЕО
На Волині шестеро чоловіків затримані за розбійний напад на будинок. ВІДЕО
25.03.2018 | 13:00
Відтепер робити експертизу можна буде лише через суд. ВІДЕО
Відтепер робити експертизу можна буде лише через суд. ВІДЕО
24.03.2018 | 23:30
У Києві судитимуть парочку, яка труїла людей снодійним та грабувала. ВІДЕО
У Києві судитимуть парочку, яка труїла людей снодійним та грабувала. ВІДЕО
24.03.2018 | 23:00
У Києві авто перекинулося на дах. Постраждав пішохід. ВІДЕО
У Києві авто перекинулося на дах. Постраждав пішохід. ВІДЕО
24.03.2018 | 22:45
Україна звинувачує у держзраді організаторів виборів президента Росії в Криму. ВІДЕО
Україна звинувачує у держзраді організаторів виборів президента Росії в Криму. ВІДЕО
24.03.2018 | 22:30
В Одесі поліція розкрила безжальне вбивство молодої жінки. ВІДЕО
В Одесі поліція розкрила безжальне вбивство молодої жінки. ВІДЕО
24.03.2018 | 22:00
Експерти пояснили, чому вбивство В’ячеслава Чорновола і досі не розкрили. ВІДЕО
Експерти пояснили, чому вбивство В’ячеслава Чорновола і досі не розкрили. ВІДЕО
24.03.2018 | 21:30
На Одещині затримані викрадачі людини, які вимагали викуп у 200 тис. доларів. ВІДЕО
24.03.2018 | 21:00

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чому приховується кількість нападів на журналістів?
21.03.2018
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії (2013-2017 рр.), правник
Рубана конспірологія замість дієвого закону
13.03.2018
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
8 березня – міжнародне свято, в якому немає нічого комуністичного
07.03.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чому деякі українці зловтішаються у соцмережах з трагедії в російському Кемерово?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.