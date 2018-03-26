У Києві затримано злодія в законі, який керував рейдерами та домушниками. ВІДЕО

Київські оперативники помістили «Рамаза Багдатського» у пункт тимчасового приймання іноземців на Чернігівщині.

45-річний уродженець Грузії був коронований у себе на батьківщині у 1998 році. Чоловік, який у кримінальному середовищі має статус «злодія у законі», прибув на територію України у 2011 році - й відразу попрямував до столиці. За сім років правоохоронці кілька разів затримували його та видворяли за межі нашої країни, але він повертався із чужими документами.

«Встановлено, що «Рамаз Багдатський» підтримував зв'язок із іншими «злодіями в законі», на зустрічах вони домовлялися про перерозподіл сфер впливу у злочинному світі. Напрямки, якими намагався керувати уродженець Грузії – рейдерство та квартирні крадіжки», - розповів начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

Оперативники карного розшуку столиці разом із колегами із Київщини затримали «Рамаза Багдатського» на території області.

«Враховуючи, що чоловік не має громадянства, його помістили до Чернігівського пункту тимчасового приймання іноземців. Після офіційного встановлення особистих даних «злодія у законі» буде вирішуватися питання щодо його видворення за межі України», - зазначив Андрій Крищенко.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві