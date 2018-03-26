У Житомирі горів житловий будинок, є загиблі. ВІДЕО

У Житомирі вночі горів житловий будинок. Під час пожежі в оселі на трьох господарів одна людина загинула та ще одна травмована.

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