В Україні активно розвивається навчання патронатних вихователів. ВІДЕО

Впроваджувати патронат допомагають сучасні онлайн технології. Так от у благодійній організації Партнерство «Кожній дитині» провели вже десятий вебінар. Присвятили його ролі громадських організацій у розвитку патронату в регіонах України. Слухали вебінар люди з різних міст України. Насамперед, охочі стати патронатними вихователями і ті хто вже ними став, також фахівці місцевих служб у справах дітей, представники освіти, медицини і просто зацікавлені українці. Більше дивіться у сюжеті.