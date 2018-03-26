В Україні активно розвивається навчання патронатних вихователів. ВІДЕО
В Україні активно розвивається навчання патронатних вихователів. ВІДЕО
Впроваджувати патронат допомагають сучасні онлайн технології. Так от у благодійній організації Партнерство «Кожній дитині» провели вже десятий вебінар. Присвятили його ролі громадських організацій у розвитку патронату в регіонах України. Слухали вебінар люди з різних міст України. Насамперед, охочі стати патронатними вихователями і ті хто вже ними став, також фахівці місцевих служб у справах дітей, представники освіти, медицини і просто зацікавлені українці. Більше дивіться у сюжеті.
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