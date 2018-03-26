Громадська рада доброчесності звинувачує ВККСУ у фікційній перевірці суддів. ВІДЕО
Громадська рада доброчесності звинувачує ВККСУ у фікційній перевірці суддів. ВІДЕО
Рішення про припинення участі у процесі оцінювання суддів Вищою кваліфікаційною комісією України всі 20 членів Громадської ради доброчесності прийняли одноголосно. Стверджують – роблять це, бо не бачать більше можливості реально впливати на ситуацію і не хочуть аби влада ними лише прикривалася. Більше у сюжеті.
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