Громадська рада доброчесності звинувачує ВККСУ у фікційній перевірці суддів. ВІДЕО

Рішення про припинення участі у процесі оцінювання суддів Вищою кваліфікаційною комісією України всі 20 членів Громадської ради доброчесності прийняли одноголосно. Стверджують – роблять це, бо не бачать більше можливості реально впливати на ситуацію і не хочуть аби влада ними лише прикривалася. Більше у сюжеті.