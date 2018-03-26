Активісти перекрили трасу Кропивницький-Миколаїв. ВІДЕО

Терпець увірвався людям з села Возсіятське. Через це селище пролягає траса Кропивницький-Миколаїв. Без сумніву – одна з найгірших доріг України. Яма на ямі. На деяких ділянках дороги лише подекуди видно асфальт. Тож декілька десятків людей самотужки взялись звернути увагу чиновників на проблему. Перекрили трасу Кропивницький-Миколаїв з вимогою відремонтувати дорогу. Люди безперервно ходять по пішохідному переходу і не дають машинам проїхати вулицю. Час від часу пропускають тільки легковики.

Не тільки це….

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