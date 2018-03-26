У Києві водія таксі визнали винним у вживанні наркотиків. ВІДЕО
У Києві водія таксі визнали винним у вживанні наркотиків. ВІДЕО
Суд визнав його винним, призначив 10 тисяч гривень штрафу та позбавив права керувати машиною на рік київському таксисту.
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