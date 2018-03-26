У Києві водія таксі визнали винним у вживанні наркотиків. ВІДЕО

У Києві водія таксі визнали винним у вживанні наркотиків. ВІДЕО

22:15 26.03.2018

Суд визнав його винним, призначив 10 тисяч гривень штрафу та позбавив права керувати машиною на рік київському таксисту.

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
У Києві водія таксі визнали винним у вживанні наркотиків. ВІДЕО
У Києві водія таксі визнали винним у вживанні наркотиків. ВІДЕО
26.03.2018 | 22:15
Активісти перекрили трасу Кропивницький-Миколаїв. ВІДЕО
Активісти перекрили трасу Кропивницький-Миколаїв. ВІДЕО
26.03.2018 | 21:45
Громадська рада доброчесності звинувачує ВККСУ у фікційній перевірці суддів. ВІДЕО
Громадська рада доброчесності звинувачує ВККСУ у фікційній перевірці суддів. ВІДЕО
26.03.2018 | 21:15
В Україні активно розвивається навчання патронатних вихователів. ВІДЕО
В Україні активно розвивається навчання патронатних вихователів. ВІДЕО
26.03.2018 | 20:50
У Житомирі горів житловий будинок, є загиблі. ВІДЕО
У Житомирі горів житловий будинок, є загиблі. ВІДЕО
26.03.2018 | 20:40
У Києві затримали підозрюваного у побитті нацгвардійця. ВІДЕО
У Києві затримали підозрюваного у побитті нацгвардійця. ВІДЕО
26.03.2018 | 19:53
У Києві затримано злодія в законі, який керував рейдерами та домушниками. ВІДЕО
У Києві затримано злодія в законі, який керував рейдерами та домушниками. ВІДЕО
26.03.2018 | 16:00
У Запоріжжі поліцейські викрили одразу два борделі. ВІДЕО
У Запоріжжі поліцейські викрили одразу два борделі. ВІДЕО
25.03.2018 | 23:00
У Харкові офіцера поліції, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами посадили в СІЗО. ВІДЕО
У Харкові офіцера поліції, якого підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами посадили в СІЗО. ВІДЕО
25.03.2018 | 22:45
Довіряй та провіряй: як відрізнити скриньового шахрая від справжнього благодійника. ВІДЕО
Довіряй та провіряй: як відрізнити скриньового шахрая від справжнього благодійника. ВІДЕО
25.03.2018 | 22:30
62 % засуджених за наркотики в Україні не отримали б у державах ЄС навіть адмінпокарання. ВІДЕО
25.03.2018 | 21:30
СБУ викрила військового на розкраданні обладнання бронетехніки. ВІДЕО
СБУ викрила військового на розкраданні обладнання бронетехніки. ВІДЕО
25.03.2018 | 21:00
Більше 80% ромів в Україні вважають причиною порушення їх прав – негативне ставлення людей. ВІДЕО
Більше 80% ромів в Україні вважають причиною порушення їх прав – негативне ставлення людей. ВІДЕО
25.03.2018 | 20:30
На Харківщині СБУ блокувала постачання автомобілів для бойовиків «ЛНР». ВІДЕО
На Харківщині СБУ блокувала постачання автомобілів для бойовиків «ЛНР». ВІДЕО
25.03.2018 | 20:00
На Волині шестеро чоловіків затримані за розбійний напад на будинок. ВІДЕО
На Волині шестеро чоловіків затримані за розбійний напад на будинок. ВІДЕО
25.03.2018 | 13:00
Відтепер робити експертизу можна буде лише через суд. ВІДЕО
Відтепер робити експертизу можна буде лише через суд. ВІДЕО
24.03.2018 | 23:30

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Чому приховується кількість нападів на журналістів?
21.03.2018
Володимир Пилипенко
Представник України у Венеційській комісії (2013-2017 рр.), правник
Рубана конспірологія замість дієвого закону
13.03.2018
Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
8 березня – міжнародне свято, в якому немає нічого комуністичного
07.03.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чому деякі українці зловтішаються у соцмережах з трагедії в російському Кемерово?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.