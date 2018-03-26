На Полтавщині працівники сільради побили журналістку. ВІДЕО

Черепно-мозкова травма та перелом кісток носа. Так закінчився візит журналістки до однієї із сільрад на Полтавщині. Жінка працює у газеті «Хроніки громад». До Бутенківської сільської ради вона прийшла разом із своїм чоловіком, депутатом сільради. Той хотів отримати копії певних документів, аби довести корупційні дії працівників держустанови. Дружина, Ольга Гунжель, знімала все на камеру. У наданні затребуваних документів там різко відмовили, а побачивши камеру взагалі стали лаятися, виганяти подружжя із приміщення, врешті застосували силу. Детальніше у сюжеті.