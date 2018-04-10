У Львові чоловіка побили за те, що критикував російську поп-музику в барі. ВІДЕО

У Львові чоловіка побили за те, що критикував російську поп-музику в барі. ВІДЕО

19:45 10.04.2018

Побили, бо розкритикував музику. У Львові між відвідувачами одного з барів сталася сутичка. Почалося все з того, що у закладі грала російська поп-музика. Радко Мокрик разом із друзями двічі зробив офіціанту зауваження щодо цього. Потім компанія вирішила розрахуватись із словами «очевидно, ми більше сюди не прийдемо». Виходячи із бару чоловіки продовжили обговорювати неприпустимість російської музики в центрі Львова. І тут їх окликнула інша компанія відвідувачів. Більшість, як з’ясувалося згодом, туристи із Києва. Більше у сюжеті.

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