У Києві підстрелили чоловіка біля караоке-клубу. ВІДЕО

На годиннику близько другої ночі. Популярний нічний караоке-клуб на проспекті Перемоги у Києві. Спочатку молода компанія вийшла з закладу подихати свіжим повітрям. Стояли поряд з клубом, спілкувалися, говорили про своє, аж в який момент, зачепилися з чоловіком, який проходив повз. Слово за слово. Обстановка з кожною секундою лише нагніталася. Почалася бійка. А потім перехожий дістав з кишені пістолет та вистрілив у відвідувачів клубу. Куля влучила в одного з хлопців. На місце події одразу приїхала швидка. Постраждалого госпіталізували. Стрілка розшукують.