У Харківській області родина загинула у ДТП. ВІДЕО

О першій дня на трасі Чугуїв-Мілове лоб у лоб зіштовхнулися Деу Ланос та Хюндай Туксон. Попередньо, саме водій Хюндаю виїхав на зустрічну смугу, після чого і стався удар з іншою автівкою.

І не лише це в огляді надзвичайних подій…

У Києві чоловік стріляв по вікнах…

У Києві в ДТП потрапила вантажівка та легковик …