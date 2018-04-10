У Харківській області родина загинула у ДТП. ВІДЕО
У Харківській області родина загинула у ДТП. ВІДЕО
О першій дня на трасі Чугуїв-Мілове лоб у лоб зіштовхнулися Деу Ланос та Хюндай Туксон. Попередньо, саме водій Хюндаю виїхав на зустрічну смугу, після чого і стався удар з іншою автівкою.
І не лише це в огляді надзвичайних подій…
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