У Харкові на волю випустили довічно засуджену жінку. ВІДЕО
У Харкові на волю випустили довічно засуджену жінку. ВІДЕО
Безпрецедентне рішення президента виконане. Більше 20 років тюремного строку позаду. Тепер замість довічного ув’язнення – свобода. У Харкові, з 54 виправної колонії звільнили жінку, яка мала до кінця життя провести за гратами. На рахунку Любові Кушинської замовні вбивства. Вона стала першою жінкою-довічницею, яку помилував президент України Петро Порошенко.
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