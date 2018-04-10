У Харкові на волю випустили довічно засуджену жінку. ВІДЕО

Безпрецедентне рішення президента виконане. Більше 20 років тюремного строку позаду. Тепер замість довічного ув’язнення – свобода. У Харкові, з 54 виправної колонії звільнили жінку, яка мала до кінця життя провести за гратами. На рахунку Любові Кушинської замовні вбивства. Вона стала першою жінкою-довічницею, яку помилував президент України Петро Порошенко.