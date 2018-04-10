У Запоріжжі десятки людей вимагають припинити знищувати місцевий парк. ВІДЕО
У Запоріжжі десятки людей вимагають припинити знищувати місцевий парк. ВІДЕО
У Запоріжжі місцеві жителі вийшли на мирний протест проти вирубування дерев у сквері Яланського. «Живе місто – зелене місто», «Парки належать людям», «Зелене місто – здорові люди». З такими лозунгами люди вимагали зупинити будівництво нового торговельно-розважального центру на місці парку.
І не тільки це…також в огляді «Голос громади» дивіться:
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