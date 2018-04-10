На Рівненщині парубок мало не потонув у великодню ніч. ВІДЕО
На Рівненщині парубок мало не потонув у великодню ніч. ВІДЕО
Днями вся країна святкувала Великдень. Одне з Найбільших християнських свят у світі. Мільйони українців в ніч на 8 квітня пішли до церкви святити Пасху. Та не 16-ти річний хлопчина із села Новомалин, що на Рівненщині. Юнак саме в цю святу ніч чомусь вирішив порибалити…..і мало не потонув. Коли той ловив рибу, його затягнуло мулом. І хто знає, як все б обернулось далі, якби не односельчани, які почули крики юнака про допомогу.
Не тільки це… також в огляді Надія є дивіться про таке….
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