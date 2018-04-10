Довічно засуджені не можуть прохати про дострокове звільнення - правозахисники. ВІДЕО
Довічно засуджені не можуть прохати про дострокове звільнення - правозахисники. ВІДЕО
Засуджені люди наразі не мають перспективи звільнення від покарання. Кримінальний кодекс передбачає тільки два випадки – помилування від Президента та заміна довічного ув’язнення на певний термін. Однак, кажуть експерти, це вкрай рідкісні ситуації. Натомість у багатьох європейських країнах, так звані, довічники мають право подавати прохання на дострокове звільнення. Проте задовольнити його можуть лише за низки факторів, зокрема якщо буде доведена 100 % безпечність засудженого для суспільства.
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