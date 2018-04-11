У Києві затримано шахрая, який продавав квартиру померлої людини. ВІДЕО

У Києві затримано шахрая, який продавав квартиру померлої людини. ВІДЕО

13:40 11.04.2018

Зловмисник за фальшивими документами вніс до реєстру нерухомості зміни і продавав помешкання померлого киянина.

Працівники слідчого управління столичної поліції дізналися про продаж квартири на Оболоні. Правоохоронці звернули увагу на цю оборудку, оскільки 81-річний власник помешкання помер місяць тому.

У рамках кримінального провадження слідчі перевірили у діючому реєстрі нерухомості: пенсіонер у 2010 році нібито продав помешкання жителю Донецька, який нині підшукує покупця. У той же час, згідно із даними Бюро технічної інвентаризації, встановлено: дідусь продав квартиру в 2002 році, а після правочину прожив у ній до самої смерті. Ця інформація перевіряється.

Крім того, поліцейські отримали підтвердження, що у державному нотаріальному архіві за відповідним номером бланку, на якому нібито у 2010 році оформлено договір купівлі-продажу, знаходиться зовсім інший документ.

Працівники карного розшуку та слідчого управління поліції Києва затримали 50-річного уродженця Луганської області під час оформлення договору купівлі-продажу квартири на вулиці Вишгородській за 19 тисяч доларів США.  

Старший слідчий столичної поліції Сергій Руденко розповів, що у чоловіка вилучили кілька паспортів: один із документів – на власника помешкання відповідно до даних реєстру нерухомості, інший – з його фактичними анкетними даними, як уродженця Луганської області. Із жінкою-брокером, яка була присутня під час укладення угоди, теж спілкуються правоохоронці.

«Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Призначені відповідні експертні дослідження. Після проведення слідчих дій правоохоронці встановлять всі обставини вчинення злочину. Крім того, вирішується питання про відкриття кримінального провадження за фактом підробки документів», - зазначив Сергій Руденко.

Зловмиснику загрожує від п'яти до дванадцяти років позбавлення волі на строк з конфіскацією майна.

За матеріалами ВК ГУНП у Києві

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