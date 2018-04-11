У Києві безвісти зникли дві школярки. ВІДЕО

У Києві безвісти зникли дві школярки. ВІДЕО

19:50 11.04.2018

Діана і Варвара - однокласниці. Обидві зранку прийшли, як зазвичай, до школи у Дарницькому районі, а вже о 10.30 разом покинули навчальний заклад. Це зафіксували камери спостереження біля школи. Відтоді, про обох подружок нічого не відомо. Діти не відповідають на дзвінки рідних, телефони вимкнені, знайомі їх не бачили. Батьки одинадцятирічної Діани та дванадцятирічної Варвари звернулися до поліції та Служби розшуку дітей. Подробиці у сюжеті.

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