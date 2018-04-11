За підкуп на виборах каратимуть як і тих, хто дає, так і тих, хто бере. ВІДЕО

Майже 70 % українців незадоволені чесністю виборів у країні. Такі дані опитування, яке проводилося для Офісу Ради Європи в Україні. У той же час лише 16 % українців готові звернутися до правоохоронних органів, якщо партія або кандидат запропонують гроші в подарунок за їхній голос. Аби поліпшити ситуацію у Міністерстві внутрішніх справ розробили новий законопроект. Згідно нього, тепер до 2 років ув’язнення можна отримати за незаконне використання чи вкидання виборчого бюлетеня, або ж якщо член виборчої комісії, кандидат чи спостерігач порушуватимуть таємницю голосування. А от за, власне, підкуп виборця неправомірною вигодою покарання підвищили з 3 до 6 років позбавлення волі.