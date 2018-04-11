У Одеській обл. підліток застрелив ровесника з пістолета. ВІДЕО

На Одещині 15-річний підліток вистрілив у груди своєму ровеснику. За попередніми даними, трагедія сталася, коли неповнолітні гралися пістолетом.

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