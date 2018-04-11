У Одеській обл. підліток застрелив ровесника з пістолета. ВІДЕО
У Одеській обл. підліток застрелив ровесника з пістолета. ВІДЕО
На Одещині 15-річний підліток вистрілив у груди своєму ровеснику. За попередніми даними, трагедія сталася, коли неповнолітні гралися пістолетом.
Не тільки про це…також в огляді надзвичайних подій про таке:
У Київській області двоє охмелілих молодиків знущалися над 71-річною бабусею…
У центрі Харкова серед білого дня дві групи людей влаштували бійку зі стріляниною…
У Рівненській області затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві односельчанина…
|
11.04.2018 | 23:15
|
11.04.2018 | 22:45
|
11.04.2018 | 22:15
|
11.04.2018 | 21:45
|
11.04.2018 | 21:15
|
11.04.2018 | 20:45
|
11.04.2018 | 20:15
|
11.04.2018 | 19:50
|
11.04.2018 | 15:30
|
11.04.2018 | 13:40
|
11.04.2018 | 08:20
|
11.04.2018 | 08:00
|
11.04.2018 | 07:40
|
11.04.2018 | 07:20
|
11.04.2018 | 07:00
|
11.04.2018 | 06:45
-
- 1 з 998
- ››