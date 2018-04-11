Суперечки між водіями та поліцейськими: хто на що має право. ВІДЕО

Спілкування між поліцейськими та можливими правопорушниками часто зводиться до взаємних образ, або ж і обміном стусанами та затриманням. Люди звинувачують правоохоронців у зловживанні службовим становищем, а поліцейські, у свою чергу, скаржаться на недостатні повноваження.