У Вінниці затримали банду шахрайок. ВІДЕО

На горі рейтингу шахрайств – «псевдо газівниці»! Тільки вдумайтесь, вони обдурили пенсіонерів із шести областей України. Затримали їх у Вінниці. Ряджені жіночки ходили по домівках, видавали себе за співробітниць газової служби, а насправді ж, обкрадали людей.

Як на Запоріжжі переселенка видурила гроші «на поховання сина»…

У Києві шахрай з двома паспортами намагався продати чужу квартиру.