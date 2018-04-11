На Донеччині хабар вимагали від поліцейського. ВІДЕО
На Донеччині хабар вимагали від поліцейського. ВІДЕО
На Донеччині у Слов’янському районі 30-річний поліцейський, який має звання капітана, а на додачу ще й є учасником бойових дій, звернувся за отриманням належної йому земельної ділянки. От тільки службовці ніби й не відмовили, але й не надто заворушилися. У чому справа оперативник не розумів, аж доки до нього не підійшов директор ТОВ, який має відношення, власне, до оцінювання землі. Той в одну мить розставив всі крапки над «і». Більше дивіться у огляді.
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