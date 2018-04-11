В Україні хочуть закрити 16 ТРЦ через порушення пожежної безпеки. ВІДЕО
В Україні хочуть закрити 16 ТРЦ через порушення пожежної безпеки. ВІДЕО
В Україні десятки шкіл торгових центрів і лікарень можуть закрити через порушення пожежної безпеки. Державна служба з надзвичайних ситуацій провела масштабну перевірку місць з масовим скупчення людей. Під приціл потрапили 1319 об’єктів по всій території країни. Вже є і перші результати ревізії.
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